FEXCO 2026 abre hoy en Cochabamba con novedades y promociones

A pocas horas de la inauguración de la FEXCO 2026, expositores ultiman detalles en sus stands para ofrecer a la población productos innovadores y a diferentes precios.

En el recinto ferial de Cochabamba, decenas de participantes se encuentran organizando, etiquetando y limpiando sus espacios, afinando cada aspecto para recibir a los visitantes desde este jueves.

“Estamos alistando todo para la inauguración, trajimos bastantes productos desde Santa Cruz y les esperamos a todos, vamos a tener todo listo”, señaló una expositora.

Otro participante destacó que la presencia en la feria busca mostrar novedades, captar nuevos clientes y seguir creciendo en el mercado, además de brindar una experiencia diferente al público.

Algunos rubros

Expositores de rubros como alimentos, bisutería, ropa y otros productos preparan promociones y ofertas especiales para atraer a los asistentes durante los días de feria.

Por su parte, desde la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva Cochabamba (Cadepia) también se intensifican los preparativos en su pabellón, donde participarán 117 empresas productivas de sectores como alimentos, textiles, bebidas, cuero, marroquinería, joyería, bisutería y madera.

Desde la organización destacaron la participación de empresas de distintos departamentos como Tarija, Santa Cruz, Sucre y La Paz, que presentarán productos innovadores y con valor agregado.

La FEXCO 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y contará con más de 1.500 expositores, además de una proyección de al menos 350 mil visitantes. Asimismo, se prevé la presentación de artistas de diversos géneros musicales para ofrecer un espectáculo variado a las familias.

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