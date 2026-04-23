Siniestro aéreo en El Alto: Vivienda solidaria y una beca vitalicia para un menor que perdió sus extremidades

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, ratificó que la totalidad de los gastos derivados del siniestro del Hércules C-130H están siendo gestionados por la aseguradora. La autoridad enfatizó que el erario público no ha sufrido ninguna afectación económica, ya que los contratos de cobertura están respondiendo por cada reclamo.

Más allá de los seguros, el Gobierno implementó medidas de asistencia social, como la entrega de una vivienda solidaria y una beca de estudio vitalicia para un menor sobreviviente. El niño, que perdió ambas piernas y a casi toda su familia, cuenta ahora con el respaldo del Estado junto a su padre para reconstruir su vida.

"No ha habido persona que no haya sido atendida en el reclamo del seguro. Existe el compromiso serio y escrito de la compañía de seguros de resarcir el daño; el Estado boliviano no está gastando ni un solo centavo”, afirmó Salinas. Estas declaraciones buscan despejar dudas sobre el uso de recursos fiscales en el proceso de reparación de daños.

Balance de daños y trámites pendientes

El reporte oficial indica que el accidente ocurrido el 27 de febrero dejó un saldo trágico de 22 fallecidos y daños materiales en 26 vehículos particulares. Actualmente, 17 propietarios de vehículos ya han formalizado su documentación, mientras que otros seis casos esperan la regularización de papeles para proceder al pago.

Foto: Facebook Ministerio de defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

La compañía de seguros se encuentra ejecutando las verificaciones técnicas necesarias para validar los montos de cada indemnización correspondiente. Salinas explicó que este proceso administrativo es indispensable para garantizar que los resarcimientos se ajusten estrictamente a la cobertura establecida legalmente.

Protocolos legales para víctimas fatales

Respecto a las familias de los fallecidos, el ministro aclaró que los tiempos de pago dependen directamente de procedimientos judiciales externos como la declaratoria de herederos. Este trámite legal puede extenderse por un periodo de tres meses o más, dependiendo de la celeridad en los juzgados correspondientes.

Por otro lado, los heridos del siniestro recibieron atención médica inmediata y especializada en los centros sanitarios de su elección. El compromiso gubernamental ha sido asegurar que ninguna víctima quede sin el soporte clínico necesario durante su etapa de recuperación.

Finalmente, Salinas informó ante la Cámara de Diputados que las investigaciones técnicas para determinar las causas del accidente están en su etapa de cierre. Se espera que el informe final, elaborado bajo estándares internacionales de seguridad aeronáutica, sea publicado de forma transparente en los próximos días.

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