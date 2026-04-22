¿Hubo vida en Marte? NASA descubre moléculas orgánicas en el planeta rojo

El rover Curiosity de la NASA realizó uno de los hallazgos más importantes hasta ahora en Marte, tras detectar antiguas moléculas orgánicas que podrían estar vinculadas a la existencia de vida en el pasado.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Nature Communications y forma parte de un experimento químico realizado sobre muestras extraídas del cráter Gale, en una región conocida como Glen Torridon.

Aunque no se trata de una prueba definitiva de vida extraterrestre, los científicos consideran que estas moléculas son fundamentales porque están relacionadas con los componentes básicos necesarios para la vida.

Entre los compuestos detectados destaca un heterociclo nitrogenado, una estructura química similar a las que forman el ARN y el ADN. También se identificó benzotiofeno, una molécula con carbono y azufre que anteriormente había sido encontrada en meteoritos.

NASA explicó que estos hallazgos refuerzan la idea de que Marte tuvo, hace miles de millones de años, las condiciones químicas adecuadas para albergar vida.

La geóloga Amy Williams señaló que la misma materia orgánica que cayó sobre Marte a través de meteoritos también habría llegado a la Tierra y pudo contribuir al surgimiento de la vida en ambos planetas.

Además, el estudio confirmó algo clave: la superficie marciana tiene la capacidad de conservar moléculas orgánicas complejas durante miles de millones de años, incluso pese a la radiación extrema del planeta.

El rover Curiosity llegó a Marte en 2012 y desde entonces ha encontrado múltiples señales de que en el pasado existieron lagos, agua y minerales capaces de preservar compuestos orgánicos.

Pese al entusiasmo, los investigadores aclararon que todavía son necesarios más estudios para determinar si estas moléculas se originaron por procesos biológicos, geológicos o por impactos de meteoritos.

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