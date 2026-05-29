Frenando al planeta: La NASA revela el inesperado efecto de la represa más grande del mundo

Lo que antes se creía un poder exclusivo de la naturaleza —como los grandes terremotos, los movimientos tectónicos o el deshielo de los polos— hoy es una realidad provocada por la ingeniería humana. Científicos de la NASA confirmaron que China, a través de su colosal Presa de las Tres Gargantas, tiene la capacidad física de ralentizar la rotación de la Tierra y alterar levemente el eje sobre el que gira nuestro planeta.

El fenómeno, aunque imperceptible para la vida cotidiana y los sistemas tecnológicos, representa un hito científico: demuestra hasta dónde puede llegar la huella del ser humano sobre el equilibrio geofísico global, según publica el portal TN.

El efecto del "patinador sobre hielo" en la Tierra

La explicación de este fenómeno radica en un principio de la física conocido como el momento de inercia, que describe cómo se distribuye la masa de un cuerpo respecto a su eje de rotación.

El geofísico Benjamin Fong Chao, del Centro Goddard de la NASA, calculó que el llenado del embalse de las Tres Gargantas concentra una cantidad gigantesca de agua en un solo punto del planeta. La escala de esta masa es colosal:

Longitud y altura: La estructura mide 2335 metros de largo y 185 metros de alto.

Capacidad: Puede retener hasta 40 kilómetros cúbicos de agua (40 billones de litros).

"La comparación habitual es la de un patinador sobre hielo: cuando acerca los brazos al cuerpo, gira más rápido; cuando los aleja, su velocidad cambia. Con la Tierra ocurre algo similar", detalla el informe. Al concentrar e izar esta enorme masa de agua sobre el nivel original del río, el planeta ralentiza su marcha, aumentando la duración del día en 0,06 microsegundos.

Una megaobra de récords mundiales

Inaugurada en 2012 en la provincia de Hubei sobre el río Yangtsé, la Presa de las Tres Gargantas es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Con una potencia instalada de 22.500 MW, superó a la planta de Itaipú (Brasil-Paraguay). En 2020, impulsada por intensas lluvias monzónicas, rompió un récord mundial al producir cerca de 112 TWh de electricidad.

La planta cuenta con una infraestructura descomunal:

32 turbinas principales de 700 MW.

Dos generadores internos y un ascensor gigante para barcos.

El dato curioso: Pese a sus dimensiones titánicas, esta megaobra solo cubre cerca del 1% de la demanda eléctrica anual de China, lo que refleja el monstruoso consumo energético del gigante asiático.

El ser humano compite con las fuerzas de la naturaleza

La rotación de la Tierra nunca ha sido completamente fija; el eje del planeta se desplaza de manera natural unos 10 centímetros por año desde 1900 debido a movimientos atmosféricos y oceánicos. Sin embargo, la actividad humana está empezando a competir con las grandes catástrofes de la naturaleza.

Por ejemplo, el histórico tsunami de Indonesia de 2004 desplazó el Polo Norte unos 2,5 centímetros hacia el este, acelerando ligeramente la rotación terrestre y reduciendo la duración del día en 2,68 microsegundos.

En contraste, la mano del hombre ha mostrado impactos masivos: entre 1993 y 2010, la extracción de unas 2150 gigatoneladas de agua subterránea para el consumo y la agricultura elevó el nivel del mar en seis milímetros y desplazó el eje de rotación de la Tierra la asombrosa cifra de 80 centímetros hacia el este.

A estos factores se suma ahora el efecto de la megarepresa china que ralentiza el giro, junto al derretimiento de los polos inducido por el cambio climático. Al redistribuir el agua congelada desde los extremos hacia el ecuador, la dinámica de rotación terrestre continúa alterándose, demostrando que las obras y el consumo del ser humano reconfiguran, literalmente, la forma en que gira el mundo.

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