Analista: "Solo Cristo resucitó y a YPFB no la van a salvar como está"

El sector de hidrocarburos en Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas, marcada por un deterioro estructural que compromete su funcionamiento, según señala el analista energético Álvaro Ríos. Afirmó que la pasada gestión oficialista ha dejado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una situación de “bancarrota”.

Un diagnóstico de "cirugía mayor"

Para el especialista, la estatal petrolera se ha transformado en una "bomba de tiempo" que requiere de una intervención legislativa inmediata y de consenso. "Esta empresa no puede seguir como está, necesita cirugía mayor y que el parlamento designe una presidencia con dos tercios para actuar", sentenció Ríos.

El plan de salvamento sugerido implica reducir el tamaño de la compañía para concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la importación y el almacenamiento de combustibles. Ríos sostiene que unidades como las plantas de urea y biodiésel deben asociarse urgentemente al capital privado para dejar de ser una carga financiera.

El riesgo de la inacción estatal

La falta de reformas estructurales ya se manifiesta en la renuncia consecutiva de directivos y en el recurrente desabastecimiento de carburantes en las estaciones de servicio. Según el analista, si no se interviene la entidad, el país seguirá sufriendo las consecuencias de una gasolina de mala calidad y una logística deficiente.

El analista enfatizó que el Estado debe garantizar la disponibilidad de divisas para asegurar la importación de combustibles durante el resto del año y la próxima gestión. "Hay que seguir quitando subsidios y hay que achicar YPFB", concluyó Ríos, advirtiendo que, sin cambios, no habrá milagros para la estatal.

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