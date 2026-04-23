FEXCO 2026: Cochabamba ultima detalles para inaugurar la vitrina económica de Bolivia

La cuenta regresiva ha comenzado. Este jueves, la Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO 2026) abrirá sus puertas al público, consolidándose como el principal escenario para la industria nacional y la exportación. Las autoridades y empresas trabajan a contrarreloj en los últimos detalles de los stands y las nuevas infraestructuras del recinto ferial.

Infraestructura renovada e innovación

El alcalde Manfred Reyes Villa subrayó que esta edición se enfoca en la competitividad y la captación de divisas. "Ahora van a ver la tecnología e innovación que va a tener esta feria", afirmó, destacando la entrega de la primera fase del FEXCO Arena, un espacio diseñado para más de 30,000 espectadores que ya entró en funcionamiento parcial.

Por su parte, Augusto Siles, presidente de la Cámara de la Construcción, confirmó que aunque el nuevo auditorio se concluirá para el 2027, la estructura de la cubierta estará terminada en dos meses. Asimismo, el circuito de karting ya está prácticamente listo para el disfrute de los asistentes.

Cambios en la circulación y transporte

Para evitar el colapso vehicular, la Dirección de Movilidad Urbana activará un plan especial desde este jueves. El Circuito Bolivia tendrá un solo sentido de circulación a partir de las 16:30.

Horarios: El sentido único se mantendrá hasta la 01:00 am en días hábiles, pudiendo extenderse hasta las 02:00 am según la afluencia o conciertos. Los fines de semana y feriados, el cambio iniciará desde el mediodía.

Paradas establecidas: Se habilitó un espacio en el frontis para siete líneas de transporte público y áreas exclusivas para taxis y vehículos de proveedores. Está terminantemente prohibido el estacionamiento de espera en las zonas de ascenso y descenso.

Seguridad y ornato público

La Unidad de Bomberos desplegará un contingente para garantizar la seguridad. El director departamental, Marcos Barbeito, señaló que se realizan inspecciones rigurosas para verificar la ubicación de extintores y la certificación técnica de los juegos mecánicos.

Finalmente, el embellecimiento del recinto ha estado a cargo de EMAVRA, que instaló nuevas especies florales y arbustivas tanto al interior como al exterior. El alcalde hizo un llamado especial a la población: "Estamos en una vitrina del mundo; tenemos que dejar una buena imagen con una ciudad limpia y ordenada". Se recomienda a los visitantes cuidar las áreas verdes y respetar el trabajo de limpieza de EMSA para mantener la calidad del evento.

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