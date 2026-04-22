Salud marcha a la Fiscalía por sueldos y aportes impagos en Santa Cruz

Desde tempranas horas de este miércoles, un grupo de profesionales en salud se concentró en la Plaza del Estudiante para dar inicio a una marcha de protesta con destino a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en demanda del pago de salarios adeudados, subsidios y aportes previsionales.

Los movilizados denuncian retrasos de varios meses en el cumplimiento de sus beneficios laborales, situación que aseguran ha generado un profundo malestar en el sector.

“Nos encontramos el día de hoy aquí en la Plaza del Estudiante para iniciar una gran marcha que nos dirigiremos hacia la Fiscalía. A pesar de la inclemencia del tiempo, igual iremos a sentar nuestra denuncia en contra de la alcaldía”, manifestó uno de los representantes.

El sector también cuestiona la falta de cancelación de aportes a la Gestora Pública, señalando posibles irregularidades en el manejo de los descuentos realizados a los trabajadores.

“Queremos saber dónde se va ese hurto, ese robo de nuestros aportes, porque es increíble que por más de un año no se haga la cancelación del subsidio”, agregó.

Asimismo, los profesionales aseguran que algunos trabajadores llevan hasta tres meses sin recibir salario, lo que ha agravado la tensión con las autoridades municipales.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuesta, evaluarán nuevas medidas de presión en coordinación con sus dirigentes.

“Vamos a tener una reunión con todos los secretarios generales y no descartamos más medidas a partir de la próxima semana”, señalaron.

La movilización tiene como punto final la Fiscalía Departamental, donde los profesionales prevén formalizar una denuncia penal contra las autoridades responsables.

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