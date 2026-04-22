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¡Batacazo en La Paz! Bolívar cae ante Independiente y su hinchada estalla contra Robatto (1-2)

El celeste paceño volvió a tropezar en casa y desató la furia de su hinchada tras caer 1-2 ante Independiente Petrolero, en un partido donde falló un penal. La afición académica estalló y pidió la salida del entrenador Flavio Robatto.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

21/04/2026 22:28

Bolívar Vs. Independiente en La Paz. Foto: APG

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El Club Bolívar sufrió un duro revés en casa tras caer por 2-1 ante Independiente Petrolero en el estadio Hernando Siles, por la tercera fecha de la División Profesional del fútbol boliviano.

El conjunto celeste no logró hacer valer su localía y terminó cediendo puntos ante un rival que fue más efectivo. Los goles del cuadro visitante llegaron por intermedio de Willie Barbosa y el experimentado delantero Jonatan Cristaldo, mientras que José Sagredo descontó para la Academia.

El partido pudo tener un rumbo distinto desde el inicio, pero el uruguayo Martín Cauteruccio desperdició un penal en los primeros minutos, situación que terminó pesando en el desarrollo del encuentro.

Con el paso de los minutos, Bolívar mostró dificultades para generar peligro y careció de contundencia, mientras que Independiente supo aprovechar sus oportunidades para dar el golpe en La Paz.

El resultado generó una fuerte reacción en la hinchada celeste, que expresó su molestia en las tribunas con gritos y pedidos de salida hacia el entrenador Flavio Robatto, evidenciando el mal momento del equipo.

Por su parte, Independiente Petrolero celebra su primera victoria en el torneo, un triunfo clave que lo impulsa en la tabla y refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos.

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