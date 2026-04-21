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Altos precios de entradas amenazan con gradas vacías en el debut de EE. UU. en el Mundial

La FIFA enfrenta baja demanda para el debut de la selección norteamericana en el SoFi Stadium, debido a los altos precios de las entradas.

EFE

21/04/2026 19:02

Selección de fútbol de los Estados Unidos. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook)
Estados Unidos.

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La FIFA enfrenta dificultades para vender entradas del partido inaugural de la selección de Estados Unidos contra Paraguay en el Mundial de 2026, con menos del 60 % de los boletos vendidos, según documentos citados por The New York Times.

Las entradas más baratas disponibles para este encuentro, que tendrá lugar el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles superan los 2.000 dólares en las plataformas de venta especializadas.

Un elevado precio que ha llevado a que solo se hayan vendido 40.934 entradas hasta el pasado 10 de abril, según el documento distribuido a los organizadores locales citado por el diario de Nueva York.

Esta cifra es inferior a los 50.661 boletos que ya se han vendido para el Irán-Nueva Zelanda que acogerá ese mismo estadio el 15 de junio, un partido que, a priori, debería generar menos pasión en Estados Unidos.

El estadio tiene capacidad para alrededor de 70.000 espectadores, lo que significa que el debut de EE.UU. como uno de los anfitriones apenas había llenado un 58 % del aforo hasta el 10 de abril.

Sin embargo, el documento no especifica si también incluye otros paquetes especiales como VIP o que no hayan estado disponibles para el público general.

Los precios más bajos para asistir el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda superan los 400 dólares.

El proceso de venta para asistir al Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, ha estado en el foco de atención desde su inicio el pasado septiembre por los elevados precios.

Además, el precio de los estacionamientos de los estadios ascienden a más de 200 dólares para varios partidos, mientras que los billetes de ida y vuelta desde la ciudad de Nueva York para asistir a los encuentros del Mundial que se disputarán en el estadio MetLife, situado en Nueva Jersey, costarán 150 dólares. EFE
 

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