Lo que se sabe sobre el trágico accidente del Rally de Córdoba: la Justicia busca testigos

Un trágico hecho sacudió al Rally de Córdoba, donde un espectador perdió la vida tras el despiste de un vehículo en plena carrera. La víctima fue identificada como Braian Ezequiel Zárate González, de 25 años.

El caso es investigado por la fiscal Analía Gallaratto según reportes de medios argentinos, quien encabeza las pesquisas desde Villa Cura Brochero. La causa podría ser caratulada como homicidio culposo, según reportes del diario Traslasierra. Entre las principales líneas de investigación, se analiza si el sector donde se encontraban los espectadores estaba correctamente delimitado.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando un automóvil perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó y se desvió hacia una zona donde se ubicaba el público. Además del fallecido, otras personas resultaron heridas, lo que derivó en la suspensión inmediata de la competencia.

Las autoridades ordenaron peritajes técnicos para determinar las causas del siniestro, junto con la recolección de testimonios y el análisis de material audiovisual. También se investiga la falta de señalización en el lugar, ya que, según voceros del caso, no había cinta indicadora de restricción para los espectadores.

Mientras crecen la conmoción y el dolor por lo ocurrido, la Justicia continúa con las averiguaciones para esclarecer responsabilidades. Hasta el momento, no se han reportado imputados en el caso.

Mira la programación en Red Uno Play