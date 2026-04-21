"Jukus" y mineros se enfrentan dejando un fallecido y 20 aprehendidos en el Cerro Rico

Un violento enfrentamiento armado en el Cerro Rico, específicamente en la zona de Pailaviri, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 20 aprehendidos, tras un operativo policial en el interior de la mina Corimayo.

De acuerdo con informes del Ministerio Público, el conflicto se produjo entre mineros cooperativistas y presuntos ladrones de mineral, conocidos como “jukus”, quienes habrían ingresado al yacimiento portando armas de fuego y agentes químicos.

Las autoridades también reportaron la existencia de varias personas con lesiones graves y leves, producto del enfrentamiento, lo que derivó en su traslado a centros de salud.

Según los reportes, los grupos de “jukus” estarían operando de forma cada vez más violenta y organizada.

“Muchas veces portan armas de fuego, lo que nos hace ver que nos enfrentamos a redes criminales organizadas dedicadas a este tipo de delitos”, señaló el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio.

El operativo policial permitió la aprehensión de 20 personas, de las cuales 15 son adultos y cinco menores de edad. Algunos de ellos fueron encontrados con la cabeza cubierta con bolsas de yute y presentaban múltiples lesiones.

Cinco de los implicados fueron hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas. En ese contexto, se confirmó el fallecimiento de un joven de 20 años, quien perdió la vida a causa de un shock hipovolémico hemorrágico tras sufrir traumatismos tóraco-abdominales, según el resultado de la autopsia médico-legal.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los adultos implicados por el delito de robo agravado, mientras continúan las investigaciones para individualizar a los responsables de la muerte registrada en el yacimiento minero.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad en los centros mineros de Potosí, donde la disputa por el control y extracción de minerales deriva en hechos de extrema violencia.

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