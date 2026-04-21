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Operativos dejan 1.170 kilos de droga incautada, extranjeros detenidos y un avioneta confiscada en el trópico

El golpe más importante se dio en una operación aérea en el TIPNIS, donde se incautaron 540 kilos de clorhidrato de cocaína tras la identificación de pistas clandestinas.

Cristina Cotari

21/04/2026 13:53

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que seis operativos realizados en el trópico de Cochabamba. Foto referencial
Cochabamba, Bolivia

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El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que seis operativos realizados en el trópico de Cochabamba permitieron el secuestro de 1.170 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, generando una afectación económica estimada en 2,6 millones de dólares al narcotráfico.

Destacó que el golpe más importante se dio en una operación aérea en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), denominada “Lagarto III”, donde se incautaron 540 kilos de clorhidrato de cocaína tras la identificación de pistas clandestinas.

“Siendo el más importante el golpe a una operación aérea en el TIPNIS, donde hemos encontrado 540 kilos de clorhidrato de cocaína”, afirmó Justiniano.

En este operativo se interceptó una avioneta resguardada por personas armadas y se logró la aprehensión de dos ciudadanos extranjeros: un brasileño y un colombiano, además del secuestro de la aeronave, vehículos y armamento. Otras seis personas lograron escapar.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Frans William Cabrera, detalló que las intervenciones también incluyeron la incautación de cocaína en estado húmedo en Villa Tunari, el decomiso de 483 kilos de marihuana en Locotal y la destrucción de un laboratorio de cristalización de droga, además del secuestro de inmuebles, vehículos y precursores químicos.

Justiniano afirmó que estos resultados forman parte de una estrategia integral del Estado para desarticular redes del narcotráfico que operan por aire, tierra y agua. “No hay espacio libre para el narcotráfico en Bolivia”, sostuvo la autoridad.

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