Cochabamba: enfrentamiento por terrenos en Apote termina con un muerto y 35 aprehendidos

El conflicto por la disputa de predios en el sector de Apote, en el municipio de Quillacollo, dejó como saldo una persona fallecida por impacto de arma de fuego y 35 personas aprehendidas durante un operativo policial.

El comandante regional de la Policía, Wilson Flores, informó que la víctima fue identificada como Víctor Hugo M. Ll, de 32 años, quien trabajaba como albañil en la zona.

Según el reporte oficial, durante el enfrentamiento se habría utilizado un arma de fuego que impactó en la región abdominal del trabajador, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, donde finalmente falleció en horas de la madrugada.

“Han hecho uso de un arma de fuego, lo cual ha impactado contra la humanidad de una persona causándole una lesión abdominal; lamentablemente esta persona ha llegado a fallecer”, señaló.

La autoridad policial confirmó además que los aprehendidos se encuentran prestando declaración informativa mientras se analiza su situación legal. Indicó que varios de los involucrados portaban machetes, armas blancas, pancartas de grupos, granadas de gas e incluso sustancias controladas.

Algunos de los detenidos manifestaron ser trabajadores de la construcción, versión que también es verificada por las autoridades.

El operativo policial se realizó para frenar un intento de avasallamiento de tierras en la zona, donde la situación escaló a hechos de violencia que derivaron en la intervención de las fuerzas del orden.

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