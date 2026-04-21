"Intentaron salir, pero no pudieron": familia murió por monóxido de carbono en El Alto

La investigación sobre la trágica muerte de una familia en la ciudad de El Alto avanza con nuevos elementos que confirman que el deceso de cuatro personas —padre, madre, un bebé y otro familiar— fue causado por la inhalación de monóxido de carbono tras permanecer en un vehículo encendido dentro de un garaje cerrado.

El fiscal Gustavo Chambi informó que la autopsia médico-legal determinó de manera concluyente que la causa de muerte fue intoxicación por este gas altamente tóxico, descartando así la participación de terceros o cualquier hecho violento.

“Se ha realizado la revisión externa e interna de los cuerpos y no se ha encontrado ninguna lesión que haga presumir la intervención de una tercera persona”, explicó la autoridad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo habría permanecido encendido por un tiempo prolongado —aproximadamente dos horas— dentro de un garaje de dimensiones reducidas (alrededor de 3x4 metros) y sin ventilación, lo que provocó la acumulación letal de monóxido de carbono.

El fiscal detalló que, presuntamente, las víctimas encendieron el motorizado para mitigar el frío y activaron la calefacción. Sin embargo, el ambiente cerrado impidió la dispersión del gas, generando una concentración mortal. Incluso, se presume que en un momento intentaron salir del lugar, pero colapsaron debido a la inhalación.

Otro dato relevante es que familiares que ingresaron al lugar reportaron un fuerte olor a thinner, lo que abre la posibilidad de que el combustible haya tenido algún tipo de aditivo, aspecto que aún será sometido a pericias para su confirmación.

En el interior del vehículo también se encontraron latas de cerveza, aunque la mayoría contenía líquido, por lo que no se pudo establecer un consumo significativo de alcohol como factor determinante en el hecho.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias, aunque ya se tiene certeza de que el factor principal fue la acumulación de monóxido de carbono en un espacio cerrado.

El caso ha generado profunda consternación en la población alteña y reabre el debate sobre los riesgos de utilizar vehículos encendidos en ambientes sin ventilación.

“El monóxido de carbono es un enemigo silencioso, no tiene olor ni provoca dolor inmediato, por lo que las personas no perciben el peligro hasta que es demasiado tarde”, advirtió el fiscal.

Finalmente, se recomendó a la población evitar encender vehículos o realizar combustiones en espacios cerrados sin ventilación adecuada, ya que incluso exposiciones cortas pueden resultar fatales. Con información de BTV.

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