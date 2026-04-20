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Bomberos alertan: un vehículo encendido en un garaje puede ser mortal

Tras la muerte de una familia en El Alto, las autoridades recordaron que el monóxido de carbono puede acumularse rápidamente en espacios cerrados y causar pérdida de conciencia sin que la persona lo note.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/04/2026 14:24

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
El Alto

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Luego de la trágica muerte de una familia en la ciudad de El Alto, autoridades de la unidad de Bomberos emitieron una serie de recomendaciones para evitar casos similares de intoxicación por monóxido de carbono.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, explicó que el encendido de vehículos en ambientes cerrados consume el oxígeno disponible y libera gases tóxicos que pueden causar la pérdida de conciencia y la muerte en pocos minutos.

“Jamás enciendan un vehículo dentro de un garaje o espacio cerrado, incluso si es para calentarse o reparar el motorizado”, advirtió la autoridad.

Asimismo, indicó que muchas personas utilizan sus vehículos como espacios para consumir bebidas alcohólicas o resguardarse del frío, lo que incrementa el riesgo si el motor permanece encendido.

Entre las principales recomendaciones están evitar el uso de calefacción a combustión en ambientes sin ventilación, no dormir dentro de vehículos encendidos y asegurar la circulación de aire en espacios cerrados.

Bomberos reiteró el llamado a la población a tomar conciencia, especialmente en épocas de bajas temperaturas, donde este tipo de prácticas se vuelve más frecuente y peligrosa.

La tragedia, que cobró la vida de tres adultos y un bebé, se convierte en una alerta para prevenir nuevas pérdidas humanas por causas evitables.

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