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“Me tiró dos cachazos”: Atracan a madre e hija y la golpean con un arma para robar Bs 20.000

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió cuando salía de su vivienda a pie con destino a realizar un depósito de dinero. 

Charles Muñoz Flores

21/04/2026 13:12

Atracan a madre e hija y la golpean con un arma para robar Bs 20.000. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Una madre y su hija fueron víctimas de un violento atraco en la zona de la avenida 2 de Agosto, en Santa Cruz, cuando delincuentes las interceptaron en plena vía pública y se llevaron cerca de Bs 20.000, además de objetos personales.

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió cuando salía de su vivienda a pie con destino a realizar un depósito de dinero. Explicó que su vehículo se encuentra en el taller debido a problemas ocasionados por combustible de mala calidad, por lo que decidió trasladarse en transporte público.

“Salía de mi casa a depositar un dinero a mi esposo. Iba a tomar un micro porque tenía tiempo. Llegué a la esquina, di la vuelta y, de la nada, apareció un hombre que me jaló la cartera”, relató la mujer.

La víctima intentó resistirse al robo, pero fue agredida por el delincuente. “Forcejeé con él, pero luego me golpeó y caí al suelo. Fueron dos golpes”, señaló.

El asaltante le sustrajo su cartera, que contenía su teléfono celular, carnet de identidad y una suma cercana a Bs 20.000. Posteriormente, el sujeto huyó junto a un cómplice a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

“Me apuntó en la cara con un arma de fuego. Ahí fue cuando me golpeó. Parece que no tenía balas, y le solté mi cartera”, agregó la afectada.

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