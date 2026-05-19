Brutal atraco en Cochabamba: cinco delincuentes golpean y roban a dos hermanos

Lo que debía ser una noche de distracción y esparcimiento terminó en una pesadilla para dos hermanos en la zona sur de la ciudad. Ambos fueron víctimas de un violento asalto a manos de una turba que los interceptó para robarles sus pertenencias.

El hecho se registró durante la madrugada en el sector de La Maica. Según los primeros reportes, las víctimas acababan de abandonar un boliche de la zona cuando fueron sorprendidas en la vía pública.

El paso de los hermanos fue bloqueado por cinco sujetos quienes, sin mediar palabra alguna, comenzaron a agredirlos físicamente. La violencia del ataque fue calificada como desmedida, ya que los delincuentes no se conformaron con amedrentar a las víctimas, sino que utilizaron la fuerza bruta para neutralizarlas por completo.

Tras propinarles una brutal golpiza, los atacantes despojaron a los hombres de sus teléfonos celulares y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los vecinos de la zona sur han expresado su preocupación por la inseguridad creciente en los alrededores de los locales nocturnos del sector.

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