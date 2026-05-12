Encapuchados se llevaron Bs 240 mil: Policía no descarta citar a trabajadores de una pareja japonesa

Un atraco se registró en una empresa agrícola ubicada en una colonia japonesa de la zona de San Juan, al norte de Santa Cruz, donde una pareja de ciudadanos japoneses fue reducida y maniatada por seis delincuentes encapuchados y armados que lograron llevarse aproximadamente Bs 240.000, además de celulares y llaves de vehículos.

La Policía no descarta citar a trabajadores de la empresa agrícola, debido a que algunas personas tendrían conocimiento de la existencia del dinero. Las investigaciones continúan para establecer si hubo información interna que facilitó el atraco.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los antisociales irrumpieron en la vivienda tras forzar dos ventanas de ingreso. Una vez dentro, sorprendieron a los propietarios mientras dormían y los amenazaron con armas de fuego para obligarlos a entregar el dinero.

Los delincuentes separaron a la pareja en diferentes habitaciones, donde permanecieron encerrados y maniatados mientras los sujetos registraban toda la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. Según las investigaciones, los asaltantes permanecieron varios minutos dentro del inmueble antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Además del dinero en efectivo, los atracadores sustrajeron teléfonos celulares y las llaves de los vehículos de las víctimas, presuntamente para evitar que pudieran perseguirlos o pedir ayuda de inmediato. La pareja permaneció cautiva por más de una hora hasta que logró liberarse y alertar a las autoridades.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní, junto a grupos especializados del DACI, desplegaron operativos de búsqueda y rastrillaje en distintos sectores de la provincia Ichilo para identificar y capturar a los responsables.

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