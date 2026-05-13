Buscan vehículo usado por delincuentes que robaron más de Bs 200 mil en una colonia japonesa

Seis delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda de Yapacaní y robaron más de Bs. 200 mil, según informó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez. El hecho es investigado y ya se revisan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

La autoridad policial explicó que los antisociales ingresaron por la parte posterior del inmueble utilizando distintas herramientas para vulnerar la seguridad del domicilio.

“Se tiene de que seis personas encapuchadas ingresaron a un domicilio particular por la parte posterior del mismo”, señaló Gómez.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes maniataron a dos personas de nacionalidad japonesa que se encontraban en el lugar.

Tras cometer el robo, los sujetos huyeron rápidamente del sector. Los propietarios del inmueble alertaron de inmediato a la unidad policial más cercana, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en la zona.

Según los primeros datos recolectados, los sospechosos habrían escapado en un vehículo tipo minivan. “Estamos realizando la verificación de algunas cámaras existentes por la zona para poder identificar este vehículo”, indicó Gómez.

Además, la Policía inició entrevistas con vecinos, trabajadores y personas cercanas a las víctimas para establecer si alguien conocía que en el domicilio se guardaba esa cantidad de dinero.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los seis atracadores y recuperar el dinero sustraído.

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