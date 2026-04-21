Alerta naranja por frente frío: ¿qué regiones serán las más afectadas en Bolivia?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó un aviso de alerta naranja por el ingreso de un frente frío que provocará descensos bruscos de temperatura entre 6°C y 12°C por debajo de lo normal.

Regiones más afectadas

El fenómeno impactará principalmente en:

Chaco de Tarija

Chuquisaca

Chaco de Santa Cruz

Estas zonas registrarán el descenso más marcado de temperaturas.

¿Dónde lloverá?

El frente frío también traerá lluvias y tormentas en distintas regiones:

En los próximos días:

Trópico de Cochabamba

Yungas

Norte de La Paz

Posteriormente:

Chiquitanía

Norte Integrado de Santa Cruz

Trinidad (Beni)

Pando

Posibles riesgos

El Senamhi advierte que las precipitaciones podrían generar:

Crecidas repentinas de ríos

Aumento de caudales en cuencas

Condiciones adversas para actividades diarias

Además, no se descarta la emisión de nuevos avisos meteorológicos, especialmente hacia el miércoles, cuando podrían registrarse lluvias más intensas.

¿Qué pasará en los próximos días?

El país atraviesa una etapa de transición climática, por lo que:

Los frentes fríos serán más frecuentes

Las lluvias persistirán en el oriente

En el occidente se prevén temperaturas bajo cero

Recomendaciones

El Senamhi recomienda a la población:

Abrigarse adecuadamente

Llevar paraguas

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse informados por canales oficiales

Tener precaución cerca de ríos y zonas vulnerables

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