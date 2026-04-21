Alerta naranja por frente frío: ¿qué regiones serán las más afectadas en Bolivia?

Se prevén temperaturas hasta 12°C por debajo de lo normal y lluvias que podrían generar crecidas de ríos.
21/04/2026 12:42
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó un aviso de alerta naranja por el ingreso de un frente frío que provocará descensos bruscos de temperatura entre 6°C y 12°C por debajo de lo normal.
Regiones más afectadas
El fenómeno impactará principalmente en:
Chaco de Tarija
Chuquisaca
Chaco de Santa Cruz
Estas zonas registrarán el descenso más marcado de temperaturas.
¿Dónde lloverá?
El frente frío también traerá lluvias y tormentas en distintas regiones:
En los próximos días:
Trópico de Cochabamba
Yungas
Norte de La Paz
Posteriormente:
Chiquitanía
Norte Integrado de Santa Cruz
Trinidad (Beni)
Pando
Posibles riesgos
El Senamhi advierte que las precipitaciones podrían generar:
Crecidas repentinas de ríos
Aumento de caudales en cuencas
Condiciones adversas para actividades diarias
Además, no se descarta la emisión de nuevos avisos meteorológicos, especialmente hacia el miércoles, cuando podrían registrarse lluvias más intensas.
¿Qué pasará en los próximos días?
El país atraviesa una etapa de transición climática, por lo que:
Los frentes fríos serán más frecuentes
Las lluvias persistirán en el oriente
En el occidente se prevén temperaturas bajo cero
Recomendaciones
El Senamhi recomienda a la población:
Abrigarse adecuadamente
Llevar paraguas
Evitar cambios bruscos de temperatura
Mantenerse informados por canales oficiales
Tener precaución cerca de ríos y zonas vulnerables
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