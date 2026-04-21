¿Cómo estará el clima en tu ciudad hoy? Consulta el pronóstico antes de salir de casa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 21 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas y con probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 5°C y 22°C y con probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 19°C durante la jornada.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 19°C con alta probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con tormentas eléctricas y con alta probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas, temperaturas entre 13°C y 31°C, y con alta probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada con tormentas eléctricas, alcanzando valores entre 11°C y 24°C y con alta probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá lluvias, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias en algunas regiones.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas entre 23°C y 29°C y con alta probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C.

Cobija tendrá precipitaciones en la región con temperaturas entre 24°C y 33°C.

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