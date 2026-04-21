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Lanzan convocatoria para SAR FAB, servicio militar voluntario para jóvenes de 18 a 30 años

La nueva modalidad permitirá cumplir el servicio los sábados en unidades de búsqueda y rescate a nivel nacional.

Juan Marcelo Gonzáles

20/04/2026 23:49

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El director general de Territorialidad del ministerio de Defensa, general Jhony Yucra, presentó una nueva modalidad de servicio militar voluntario, dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.

“Hay población que no puede asistir los 365 días del año, entonces pueden participar del sistema de voluntariado”, explicó.

Servicio los fines de semana

Esta modalidad permitirá a los interesados realizar su instrucción únicamente los días sábados, formando parte de unidades especializadas en búsqueda y rescate.

El programa se implementa en 20 unidades a nivel nacional, distribuidas en regiones como La Paz, Puerto Suárez, Villa Montes y Riberalta.

Requisitos

Para postular, los jóvenes deben presentar:

  • Fotocopia de carnet de identidad
  • Certificado de nacimiento original
  • Grupo sanguíneo
  • Evaluación médica
  • Seguro de salud
  • Formación especializada

Durante la instrucción, los voluntarios reciben capacitación en:

  • Rescate en alta montaña
  • Salvamento en ríos
  • Atención en incendios
  • Operaciones de emergencia
  • Cupos disponibles

El Ministerio de Defensa informó que existen más de 1.600 cupos disponibles, distribuidos entre la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana.

Participación de mujeres

La convocatoria también está abierta a mujeres, quienes ya forman parte activa de estos grupos de rescate.

“Las mujeres también somos capaces de liderar y ayudar en situaciones de emergencia”, destacó una voluntaria.

Invitación

Las autoridades invitaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que tras dos años de servicio recibirán su libreta militar. Las inscripciones se realizarán desde el 27 de abril al 30 de mayo de 2026.

“Queremos invitar a toda la población a servir a la patria y apoyar en casos de emergencia”, concluyó el general Yucra.

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