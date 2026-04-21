Lanzan convocatoria para SAR FAB, servicio militar voluntario para jóvenes de 18 a 30 años

El director general de Territorialidad del ministerio de Defensa, general Jhony Yucra, presentó una nueva modalidad de servicio militar voluntario, dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.

“Hay población que no puede asistir los 365 días del año, entonces pueden participar del sistema de voluntariado”, explicó.

Servicio los fines de semana

Esta modalidad permitirá a los interesados realizar su instrucción únicamente los días sábados, formando parte de unidades especializadas en búsqueda y rescate.

El programa se implementa en 20 unidades a nivel nacional, distribuidas en regiones como La Paz, Puerto Suárez, Villa Montes y Riberalta.

Requisitos

Para postular, los jóvenes deben presentar:

Fotocopia de carnet de identidad

Certificado de nacimiento original

Grupo sanguíneo

Evaluación médica

Seguro de salud

Formación especializada

Durante la instrucción, los voluntarios reciben capacitación en:

Rescate en alta montaña

Salvamento en ríos

Atención en incendios

Operaciones de emergencia

Cupos disponibles

El Ministerio de Defensa informó que existen más de 1.600 cupos disponibles, distribuidos entre la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana.

Participación de mujeres

La convocatoria también está abierta a mujeres, quienes ya forman parte activa de estos grupos de rescate.

“Las mujeres también somos capaces de liderar y ayudar en situaciones de emergencia”, destacó una voluntaria.

Invitación

Las autoridades invitaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que tras dos años de servicio recibirán su libreta militar. Las inscripciones se realizarán desde el 27 de abril al 30 de mayo de 2026.

“Queremos invitar a toda la población a servir a la patria y apoyar en casos de emergencia”, concluyó el general Yucra.

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