Lanzan convocatoria para SAR FAB, servicio militar voluntario para jóvenes de 18 a 30 años

La nueva modalidad permitirá cumplir el servicio los sábados en unidades de búsqueda y rescate a nivel nacional.
20/04/2026 23:49
Escuchar esta nota
El director general de Territorialidad del ministerio de Defensa, general Jhony Yucra, presentó una nueva modalidad de servicio militar voluntario, dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.
“Hay población que no puede asistir los 365 días del año, entonces pueden participar del sistema de voluntariado”, explicó.
Servicio los fines de semana
Esta modalidad permitirá a los interesados realizar su instrucción únicamente los días sábados, formando parte de unidades especializadas en búsqueda y rescate.
El programa se implementa en 20 unidades a nivel nacional, distribuidas en regiones como La Paz, Puerto Suárez, Villa Montes y Riberalta.
Requisitos
Para postular, los jóvenes deben presentar:
Durante la instrucción, los voluntarios reciben capacitación en:
El Ministerio de Defensa informó que existen más de 1.600 cupos disponibles, distribuidos entre la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana.
Participación de mujeres
La convocatoria también está abierta a mujeres, quienes ya forman parte activa de estos grupos de rescate.
“Las mujeres también somos capaces de liderar y ayudar en situaciones de emergencia”, destacó una voluntaria.
Invitación
Las autoridades invitaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que tras dos años de servicio recibirán su libreta militar. Las inscripciones se realizarán desde el 27 de abril al 30 de mayo de 2026.
“Queremos invitar a toda la población a servir a la patria y apoyar en casos de emergencia”, concluyó el general Yucra.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40