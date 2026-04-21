La jornada de segunda vuelta electoral para elegir gobernadores en cinco departamentos del país dejó una imagen que ha conmovido y sorprendido a los internautas: una niña ejerciendo con absoluta seriedad y alegría las funciones de jurado electoral.

El video, que rápidamente se volvió viral tras ser publicado por la cuenta @jessica_juarezc23 en TikTok, captura el momento exacto en que la pequeña participa activamente en una mesa de votación ubicada en el departamento de Santa Cruz. Lejos de ser una simple espectadora, la menor se convirtió en la protagonista de su mesa.

Una labor impecable

En las imágenes se observa cómo la niña cumple paso a paso con el protocolo electoral:

Doblado de papeleta: Con gran destreza, prepara el documento de votación. Transparencia: Muestra la papeleta a los presentes con los brazos en alto para demostrar que no tiene ninguna marca previa. Entrega al elector: Con un gesto formal, entrega la papeleta y el bolígrafo al ciudadano correspondiente para que este ingrese al recinto secreto.

Durante todo el proceso, su padre aparece sentado a su lado, brindándole indicaciones suaves y supervisando su tarea. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la evidente emoción de la pequeña, quien no podía dejar de mover sus pies con entusiasmo mientras permanecía sentada en su silla, reflejando la alegría que le producía participar en este acto democrático.

El fenómeno viral

Bajo el apodo de "la jurado más joven de Bolivia", el video ha generado miles de reacciones positivas. Los comentarios destacan la importancia de involucrar a los niños en los valores cívicos desde temprana edad, mientras otros simplemente se rinden ante la ternura y la eficiencia de la pequeña colaboradora.

En una jornada marcada por la intensidad política de la segunda vuelta, esta pequeña "autoridad electoral" logró robarse todas las miradas y recordar que el compromiso ciudadano no tiene edad.

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