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Economía

¿Ya te llegó? La Gestora envía estados de ahorro: Conoce cómo te beneficia y qué revisar

El Estado de Ahorro Previsional permite a los asegurados conocer cuánto aportaron, cuánto dinero tienen acumulado y si existe alguna irregularidad en sus registros. El envío estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.

Red Uno de Bolivia

20/04/2026 11:34

La Gestora comenzó a enviar estados de pensión: estos son los beneficios para los asegurados. Imagen referencial Shutterstock.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició el envío del Estado de Ahorro Previsional correspondiente al segundo semestre de 2025, dirigido a todos los asegurados que realizaron aportes durante ese periodo.

El documento será distribuido hasta el 30 de abril de 2026 mediante el correo electrónico registrado por cada afiliado y también a través del buzón electrónico de la Oficina Virtual.

Más allá de ser un simple reporte, este documento puede convertirse en una herramienta muy útil para quienes desean llevar un mejor control de sus aportes y planificar su futuro.

Entre sus principales beneficios, permite verificar si los aportes fueron realizados correctamente, revisar cuánto dinero se acumuló en el fondo de pensión y detectar posibles errores en los registros laborales o previsionales.

También ayuda a tener una idea más clara sobre el estado actual del ahorro a largo plazo y permite a los asegurados tomar decisiones con mayor información sobre su jubilación.

“La distribución del Estado de Ahorro Previsional se realizará a través del correo electrónico registrado y/o el buzón electrónico de la Oficina Virtual”, informó la entidad en un comunicado oficial.

La Gestora recomendó a los usuarios revisar periódicamente sus datos personales y mantenerse atentos a los canales habilitados para recibir este informe.

El envío forma parte de las obligaciones periódicas de información que la entidad debe cumplir con sus afiliados, de acuerdo con la normativa vigente establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

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