Ante demanda extraordinaria de diésel en Santa Cruz, YPFB refuerza logística para normalizar el suministro

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoció este domingo que la demanda de diésel en el departamento de Santa Cruz superó las previsiones técnicas, lo que está generando presión en la logística de distribución y filas en algunas estaciones de servicio.

Según explicó el vicepresidente de YPFB, Sebastián Daroca, el abastecimiento se planifica en función de consumos históricos y proyecciones que son revisadas y aprobadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). No obstante, el escenario actual ha cambiado debido al inicio anticipado de la cosecha de verano y la zafra cañera, factores que dispararon el consumo de combustibles.

“Ese pronóstico ha sido superado en un 40% en el caso del diésel y en un 15% en gasolina. Estamos consiguiendo atender esos volúmenes, pero en el límite de la logística”, precisó la autoridad.

Pese a este incremento extraordinario, YPFB asegura que los despachos se mantienen de forma regular para cubrir el mercado interno. Sin embargo, el desajuste entre lo programado y la demanda efectiva ha reducido los márgenes operativos, obligando a reforzar las tareas logísticas para sostener el suministro.

A esta situación se suma el fortalecimiento de los controles de calidad de los combustibles, implementados para garantizar productos en condiciones óptimas. De acuerdo con la estatal, estas medidas han incrementado los tiempos dentro de la cadena de distribución, lo que, junto con el mayor consumo, ha incidido en la formación de filas en surtidores.

YPFB recordó que el abastecimiento de combustibles es un proceso complejo que abarca desde la planificación y la importación hasta el transporte y la distribución final, por lo que requiere una coordinación constante con las entidades reguladoras y operadores del sector.

Finalmente, Daroca aseguró que se están ejecutando acciones operativas adicionales para restablecer los niveles de stock y responder al nuevo escenario de demanda. En ese marco, reiteró que el suministro al mercado interno sigue siendo una prioridad y que se trabaja para normalizar la situación en el menor tiempo posible.

Fuente de información: YPFB

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