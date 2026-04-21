La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes programó para el 30 de abril el tercer simulacro del apagón analógico en distintas ciudades del país.

En el caso de Santa Cruz, las regiones que participarán del simulacro serán Warnes, Cotoca, Santa Cruz de la Sierra, Porongo, La Guardia y El Torno.

La interrupción de la señal analógica está prevista entre las 08:00 y las 14:00. Durante ese periodo, los usuarios podrán verificar si sus televisores son compatibles con la Televisión Digital Abierta o si necesitan un decodificador.

La ATT explicó que si la pantalla del televisor se queda sin señal durante esas horas, no debe ser motivo de preocupación, ya que se trata de una prueba para avanzar en la transición a la televisión digital.

El apagón analógico consiste en dejar de transmitir la señal tradicional de televisión para dar paso a la tecnología digital, que ofrece mejor calidad de imagen y sonido, más canales y menos interferencias.

La primera fase oficial de este proceso comenzará en mayo de 2026 en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play