¿Tienes dudas sobre tu subsidio? Sedem activa atención gratuita por teléfono y WhatsApp

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas habilitó nuevas líneas gratuitas de atención para resolver dudas relacionadas con el subsidio prenatal y de lactancia.

La medida surge en medio de consultas de beneficiarias sobre los recientes cambios en los paquetes de productos entregados, además de inquietudes sobre los requisitos, el acceso y el retiro del beneficio.

Desde la institución recordaron que el objetivo es garantizar que el subsidio llegue de manera segura y transparente a las madres beneficiarias y a sus bebés.

Las líneas están dirigidas principalmente a mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia que forman parte del subsidio, así como a personas que necesiten orientación sobre el proceso de entrega.

Para consultas, el Sedem habilitó la línea gratuita 800-10-2434 y el número de WhatsApp 68213959.

La institución pidió a las beneficiarias utilizar estos canales oficiales para resolver dudas y recibir información actualizada sobre el subsidio.

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