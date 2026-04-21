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Deportes

Máximo Mamani, relegado: la “joya” que no despega en Always Ready

El extremo nacionalizado boliviano aún no logra consolidarse como titular en el inicio de la temporada. 

Martin Suarez Vargas

21/04/2026 11:04

Máximo Mamani en entrenamiento de Always Ready. Foto: cuenta oficial del club (Facebook)
El Alto, Bolivia.

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El atacante Máximo Mamani, considerado una de las apuestas del plantel de Always Ready, atraviesa un arranque de temporada con poca participación en la División Profesional.

El futbolista, que llegó como una de las principales incorporaciones para 2026 procedente de las inferiores de Vélez de Argentina, ha sumado escasos minutos en las primeras dos fechas. En el duelo ante Real Tomayapo ingresó a los 38 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Joel Amoroso, mientras que en el empate 1-1 frente a Club Aurora no tuvo participación y permaneció en el banco de suplentes.

Mamani llegó a inicios de 2026 al conjunto alteño con altas expectativas. A nivel internacional, ya tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección de Bolivia, debutando en el empate amistoso 1-1 ante Selección de Panamá en Tarija. Posteriormente, sumó minutos frente a Selección de México en Santa Cruz, en un encuentro que terminó con derrota por 0-1.

De momento, el joven extremo sigue en busca de mayor protagonismo en el equipo dirigido por Julio César Baldivieso, donde aún no ha debutado en la Copa Libertadores y busca ganarse un lugar en el once titular.

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