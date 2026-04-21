El Real Madrid vuelve a ganar un mes después (2-1)

Un mes después de ganar al Atlético Madrid, el 22 de marzo, el Real Madrid volvió a sumar los tres puntos al imponerse en el estadio Santiago Bernabéu al Alavés (2-1), con los goles de Kylian Mbappe y Vinicius Júnior.



El conjunto de Álvaro Arbeloa, que llevaba cuatro encuentros sin conocer el triunfo, dos en LaLiga y otros tantos en Liga de Campeones, sacó adelante la visita del Alavés en la trigésima tercera jornada.



El francés Kylian Mbappe abrió el marcador a la media hora, con un tiro que desvió un defensa visitante y sorprendió al meta Sivera, y Vinicius hizo el segundo, en el 50, con un buen tiro desde fuera del área. En el añadido, Toni Martínez hizo el gol del Alavés



El Real Madrid se sitúa provisionalmente a seis puntos del líder, el Barcelona, que el miércoles recibe al Celta. EFE

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