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El Real Madrid vuelve a ganar un mes después (2-1)

El conjunto blanco volvió a la senda del triunfo y queda a seis puntos del FC Barcelona.

EFE

21/04/2026 18:48

Jugadores del Real Madrid celebrando uno de sus goles durante el partido. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook)
España.

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Un mes después de ganar al Atlético Madrid, el 22 de marzo, el Real Madrid volvió a sumar los tres puntos al imponerse en el estadio Santiago Bernabéu al Alavés (2-1), con los goles de Kylian Mbappe y Vinicius Júnior.

El conjunto de Álvaro Arbeloa, que llevaba cuatro encuentros sin conocer el triunfo, dos en LaLiga y otros tantos en Liga de Campeones, sacó adelante la visita del Alavés en la trigésima tercera jornada.

El francés Kylian Mbappe abrió el marcador a la media hora, con un tiro que desvió un defensa visitante y sorprendió al meta Sivera, y Vinicius hizo el segundo, en el 50, con un buen tiro desde fuera del área. En el añadido, Toni Martínez hizo el gol del Alavés

El Real Madrid se sitúa provisionalmente a seis puntos del líder, el Barcelona, que el miércoles recibe al Celta. EFE

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