¡Ya casi arranca el Mundial 2026! Todo lo que debes saber para no perderte nada

¡La espera casi termina! Este jueves arranca el Mundial 2026 y aquí tienes todo lo que debes saber para no perderte ni un detalle del torneo que paralizará al mundo.
09/06/2026 13:24
Escuchar esta nota
Faltan apenas horas para que el balón ruede en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica abrirán la Copa del Mundo 2026 a las 21:00 horas. Por primera vez, el torneo se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos que prometen goles, drama y sorpresas.
Música y espectáculo en la inauguración
La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido y contará con artistas de talla mundial:
Shakira
J Balvin
Alejandro Fernández
Belinda
Danny Ocean
Maná
Lila Downs
Los Ángeles Azules
Burna Boy
Tyla
La producción es completamente espectacular, con escenografía, luces y sonido que reflejan la cultura y tradición de México y el espíritu global del Mundial. ¡Prepárate para sentir la emoción desde el primer minuto!
Lo que no te puedes perder
Llegar temprano a la ceremonia para vivir el show completo.
Seguir cada partido y apoyar a tu selección favorita.
Estar atento a las sorpresas que traerán los 48 equipos, incluidos los duelos más esperados.
Disfrutar de la fusión de música, cultura y fútbol que hará historia en este torneo.
Datos clave del inicio
Fecha de inauguración: jueves 11 de junio
Partido inaugural: México vs Sudáfrica
Hora: 21:00 (inicio del juego), ceremonia 90 min antes
Sedes: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles
El Mundial 2026 promete ser el torneo más grande y espectacular de la historia, y tú puedes vivirlo desde el primer silbato hasta la final. ¡No te pierdas nada!
Con información de OKDiario
Mira la programación en Red Uno Play