¡Ya casi arranca el Mundial 2026! Todo lo que debes saber para no perderte nada

Faltan apenas horas para que el balón ruede en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica abrirán la Copa del Mundo 2026 a las 21:00 horas. Por primera vez, el torneo se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos que prometen goles, drama y sorpresas.

Música y espectáculo en la inauguración

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido y contará con artistas de talla mundial:

Shakira

J Balvin

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Maná

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Burna Boy

Tyla

La producción es completamente espectacular, con escenografía, luces y sonido que reflejan la cultura y tradición de México y el espíritu global del Mundial. ¡Prepárate para sentir la emoción desde el primer minuto!

Lo que no te puedes perder

Llegar temprano a la ceremonia para vivir el show completo.

Seguir cada partido y apoyar a tu selección favorita.

Estar atento a las sorpresas que traerán los 48 equipos, incluidos los duelos más esperados.

Disfrutar de la fusión de música, cultura y fútbol que hará historia en este torneo.

Datos clave del inicio

Fecha de inauguración: jueves 11 de junio

Partido inaugural: México vs Sudáfrica

Hora: 21:00 (inicio del juego), ceremonia 90 min antes

Sedes: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles

El Mundial 2026 promete ser el torneo más grande y espectacular de la historia, y tú puedes vivirlo desde el primer silbato hasta la final. ¡No te pierdas nada!

Con información de OKDiario

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