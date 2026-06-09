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¡Ya casi arranca el Mundial 2026! Todo lo que debes saber para no perderte nada

¡La espera casi termina! Este jueves arranca el Mundial 2026 y aquí tienes todo lo que debes saber para no perderte ni un detalle del torneo que paralizará al mundo.

Red Uno de Bolivia

09/06/2026 13:24

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Todo lo que debes saber para no perderte nada. Imagen RR.SS.
Mundo

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Faltan apenas horas para que el balón ruede en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica abrirán la Copa del Mundo 2026 a las 21:00 horas. Por primera vez, el torneo se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos que prometen goles, drama y sorpresas.

Música y espectáculo en la inauguración

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido y contará con artistas de talla mundial:

  • Shakira

  • J Balvin

  • Alejandro Fernández

  • Belinda

  • Danny Ocean

  • Maná

  • Lila Downs

  • Los Ángeles Azules

  • Burna Boy

  • Tyla

La producción es completamente espectacular, con escenografía, luces y sonido que reflejan la cultura y tradición de México y el espíritu global del Mundial. ¡Prepárate para sentir la emoción desde el primer minuto!

Lo que no te puedes perder

  • Llegar temprano a la ceremonia para vivir el show completo.

  • Seguir cada partido y apoyar a tu selección favorita.

  • Estar atento a las sorpresas que traerán los 48 equipos, incluidos los duelos más esperados.

  • Disfrutar de la fusión de música, cultura y fútbol que hará historia en este torneo.

Datos clave del inicio

  • Fecha de inauguración: jueves 11 de junio

  • Partido inaugural: México vs Sudáfrica

  • Hora: 21:00 (inicio del juego), ceremonia 90 min antes

  • Sedes: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles

El Mundial 2026 promete ser el torneo más grande y espectacular de la historia, y tú puedes vivirlo desde el primer silbato hasta la final. ¡No te pierdas nada!

Con información de OKDiario

Mira la programación en Red Uno Play

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