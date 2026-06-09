La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Potosí se convirtió en la primera del país en definir la fecha del descanso pedagógico de invierno, que comenzará el próximo 6 de julio y tendrá una duración de dos semanas, como parte de las medidas adoptadas para proteger la salud de los estudiantes ante el descenso de las temperaturas.

La determinación fue anunciada por el director departamental de Educación, Javier Ortega Condori, quien además informó la ampliación del horario de invierno en media hora adicional para las regiones más afectadas por el frío.

Con la nueva disposición, los estudiantes del turno de la mañana en la ciudad de Potosí, Uyuni, la región de Los Lipes y Colquechaca ingresarán a clases a las 09:00. En tanto, los escolares del turno de la tarde concluirán su jornada una hora antes, entre las 17:00 y las 17:30.

“Ratificamos el descanso pedagógico, arranca a partir del 6 de julio una duración de dos semanas para que nuestros estudiantes puedan descansar y cuidar su salud”, señaló Ortega.

La autoridad explicó que la medida responde a las evaluaciones realizadas junto al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), cuyos reportes prevén un mayor descenso de las temperaturas a partir del 24 de junio.

“Hemos instruido la ampliación del horario de invierno en estos distritos donde las bajas temperaturas son características. El objetivo es proteger a los estudiantes y que lleguen con tranquilidad a sus unidades educativas”, afirmó.

Ortega no descartó que la ampliación del horario especial alcance a otras regiones del departamento, una decisión que dependerá de las evaluaciones permanentes que realizan las instancias correspondientes.

Las autoridades educativas señalaron que continuarán monitoreando las condiciones climáticas para adoptar nuevas medidas en caso de que las bajas temperaturas se intensifiquen durante las próximas semanas.

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