“Desde la próxima semana se podría empezar a otorgar los créditos”: Gobierno anuncia que activará fondo de Bs. 100 millones

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, anunció que la reglamentación para el nuevo fondo de garantía estará lista probablemente al cierre de esta semana.

Con este avance, la autoridad aseguró que "desde la próxima semana se puedan empezar a otorgar los créditos" garantizados por el Estado.

Este fondo de cien millones de bolivianos está destinado exclusivamente al sector del autotransporte nacional. El objetivo principal es beneficiar a los choferes que usualmente quedan fuera del sistema financiero tradicional por no contar con respaldos o garantías suficientes.

Financiamiento estratégico para la reactivación del transporte

Los recursos económicos estarán orientados de manera específica a la inversión productiva, como el cambio de motores y la conversión de vehículos a gas o tecnologías eléctricas. Asimismo, el programa contempla la otorgación de capital de operaciones para reactivar a un sector severamente golpeado por la coyuntura reciente.

"Es solo para el transporte, pero estamos trabajando con varios sectores y mecanismos financieros distintos", aclaró Espinoza. El ministro señaló que esta medida forma parte de un plan de reconstrucción integral, diseñado desde el primer día de gestión para revertir "el desastre económico" heredado.

Alivio financiero complementario y protección al deudor

A la par de los nuevos créditos, el Gobierno activará un esquema de reprogramación de deudas vigentes para los sectores afectados por los recientes bloqueos. Esta medida se aplicará bajo una revisión individualizada y "no afecta la calificación de riesgo" de los prestatarios durante los 30 días de evaluación.

Espinoza enfatizó que durante los periodos de gracia acordados con la ASFI no habrá incrementos en las tasas de interés ni se penalizará a los usuarios. Finalmente, la autoridad advirtió que el plan avanza firmemente a pesar de los constantes ataques económicos atribuidos al entorno de Evo Morales, cuya red de financiamiento ya está siendo investigada.

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