Exclusiva en 'Que no me pierda': El veterano boliviano que desarmó a seis delincuentes en Estados Unidos

En una entrevista exclusiva con el programa Que no me pierda, transmitida vía Zoom desde Oxon Hill, Maryland, el veterano boliviano de la Marina, Jheyco Borda Chura, relató la extraordinaria forma en que redujo a una banda de delincuentes. El exmilitar, quien migró desde Cochabamba a los 11 años y sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses entre 2010 y 2014, rompió el silencio tras el violento intento de robo de su camioneta.

Una emboscada armada

Borda Chura reveló que el ataque fue perpetrado por un grupo de seis personas, en su mayoría menores de edad de origen afroamericano, a quienes nunca antes había visto por la zona. De forma imprevista, los sospechosos lo rodearon mientras trabajaba en la calle y uno de ellos lo amenazó de muerte de manera directa.

“Me pusieron la pistola en la cara”, relató con crudeza el veterano, detallando que la agresión ocurrió a tan solo dos cuadras de una escuela local.

El contraataque de la familia

Aplicando su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, el boliviano logró desarmar al delincuente principal en cuestión de segundos, desatando un violento forcejeo donde se efectuó un disparo que impactó en el vehículo. En la entrevista también participó su hermano Peter Borda, quien junto a su padre intervino activamente en la pelea para someter a golpes a los agresores.

“Una vez que tomé la pistola, me di vuelta para ver a los otros cuatro, cuando vieron que yo tenía el arma, dos corrieron, otro muchacho estaba dentro del auto y el otro pidió ayuda porque lo estaba golpeando. Mi papá también salió a ayudar”, detalló sobre el caótico desenlace.

Detención y antecedentes

Tras lograr retener a los asaltantes en el sitio hasta la llegada de las autoridades, la Policía descubrió que el segundo atacante portaba un arma tipo navaja oculta entre sus pertenencias. Los oficiales conversaban entre ellos indicando que la banda criminal venía de asaltar una tienda cercana la noche anterior, por lo que actualmente dos de ellos están encarcelados, dos mujeres bajo fianza y dos permanecen prófugos.

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