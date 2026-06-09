Estas son las 5 mafias identificadas por el alcalde de Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, indicó que en este primer mes de gestión se ha declarado una guerra frontal contra la corrupción interna tras identificar cinco mafias que operaban dentro de la estructura municipal.

"La responsabilidad es inmensa de sacar adelante a nuestra ciudad, una ciudad que fue abandonada, no les importó nada", afirmó la autoridad edil.

La primera red delictiva desmantelada corresponde al sistema de recaudaciones tributarias, el cual sufría una perforación informática que permitía alteraciones discrecionales de impuestos. De acuerdo con el burgomaestre, "esa mafia le robó a Santa Cruz entre 300 y 500 millones de bolivianos todos los años", situación que ya fue frenada mediante una intervención física y la reducción drástica de usuarios autorizados, de 140 a 30.

El sobredimensionamiento de la planilla estatal o como indicó Saavedra “la agencia de empleos” representa el segundo frente crítico, con una carga económica mensual que superaba los 100 millones de bolivianos. Saavedra detalló que ya se han desvinculado a 500 funcionarios bajo la sospecha de ser operarios fantasma o familiares de antiguos dirigentes, proyectando un recorte total de 2.000 contratos innecesarios.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

El área jurídica también evidenció irregularidades sistemáticas bajo una lógica corporativa de "perder para ganar" juicios territoriales en complicidad con particulares. La nueva administración logró frenar la pérdida del predio del Mercado Mutualista y congeló un desembolso presuntamente irregular de 100 millones de bolivianos por una expropiación en el Cordón Ecológico.

La cuarta mafia, en palabras de Saavedra, es “malversación y obras fantasmas”. En este sentido indicó que la fiscalización detectó deudas millonarias por proyectos inexistentes, como el viaducto del cuarto anillo y Doble Vía, cuyos fondos fueron completamente desviados de su destino original. Además, como quinta mafia señaló a la burocracia, extorsión y corrupción, los cuales operaban, por ejemplo, mediante tramitadores que extorsionaban a emprendedores locales ralentizando licencias de funcionamiento, una burocracia que según indica, ya fue erradicada de la Quinta Municipal.

"Han sido la gestión más corrupta de la historia", sentenció Saavedra sobre la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, puntualizando que se arrastran deudas fiscales desde 2023 en áreas tan sensibles como el desayuno escolar y la pavimentación urbana.

El alcalde confirmó que los procesos judiciales y las auditorías retroactivas desde el año 2021 ya se encuentran en marcha para sancionar a los responsables.

A pesar de las deudas heredadas, los servicios operativos de limpieza de áreas verdes, recojo de residuos sólidos y bacheo asfáltico ya registran una regularización progresiva en los distritos. El personal municipal logró duplicar el tonelaje de basura recolectada y cubrió más de 4.500 metros cuadrados de baches urbanos que obstaculizaban el tráfico vehicular.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

Finalmente, el ejecutivo local anunció la reactivación de la agenda de desarrollo mediante convenios estratégicos de salud y grandes obras de infraestructura. Entre los proyectos inmediatos destacan la ampliación de la avenida Banzer a ocho carriles y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Motacusal.

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