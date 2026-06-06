Piedras, dinamita y rutas alternas: Transportistas arriesgan sus vidas para rescatar a choferes atrapados en bloqueos

Ante la imposibilidad gubernamental de asistir a los choferes y la falta de flexibilidad de los manifestantes, la dirigencia del transporte pesado de Oruro activó sus propios operativos de salvamento. "Hemos tenido que tomar decisiones como dirigentes", afirmó Jorge Gutiérrez, ejecutivo del sector, al explicar las misiones nocturnas iniciadas el pasado miércoles.

Éxito y violencia en los puntos de conflicto

El primer rescate en la localidad de Turco logró liberar pacíficamente 130 camiones en la ruta hacia Chile tras un diálogo directo con los comunarios. Sin embargo, la tensión estalló en Cosapa, donde el contingente fue recibido con lluvias de piedras y dinamita, obligándolos a buscar desvíos como la ruta en Chachacomani.

"Decidimos no maltratarnos entre civiles, decidimos tomar rutas alternas", sentenció Gutiérrez ante la violencia.

Choferes atrapados en la incertidumbre

La última evaluación del sector confirma que al menos 56 unidades de transporte pesado continúan atrapadas en las inmediaciones del punto de bloqueo cercano a la frontera. Actualmente se evalúan medidas logísticas urgentes para trasladar a estos conductores hacia la ciudad de Oruro de forma segura.

La dirigencia aclaró que no busca romper las demandas políticas de las movilizaciones locales, sino garantizar el bienestar físico de sus afiliados. "No pedimos que levanten los bloqueos, solo queremos que los colegas lleguen a Oruro", enfatizó el representante del transporte pesado.

Un llamado a la paz tras más de un mes de crisis

Gutiérrez agradeció el entendimiento en Turco y destacó que estos logros se alcanzaron mediante el diálogo directo, sin intervención de la Policía Boliviana.

El dirigente concluyó con preocupación: "Son 36 días de bloqueo, mañana seguiremos con esto porque nos urge que los colegas ingresen a Oruro".

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