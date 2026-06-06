“Salían y aplaudían”: Justiniano destaca desbloqueo en La Paz y denuncia financiamiento "oscuro"

Las fuerzas del orden ejecutaron un sorpresivo y rápido operativo de desbloqueo en el sector Río Abajo-Puente Lipari, recibiendo el respaldo inmediato de los pobladores. De acuerdo con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, los comercios y habitantes de la zona salieron a las calles a aplaudir el despliegue de policías y militares, quienes lograron restablecer la normalidad en tiempo récord tras 36 días de movilizaciones.

Además, indicó que coordinó personalmente las acciones en el terreno para garantizar una intervención pacífica y sin heridos. “La gran mayoría que hemos topado en las calles de esa zona estaba agradecida por el desbloqueo, estaban hastiados de no tener circulación”, destacó la autoridad respecto al alivio de la comunidad.

La intervención evidenció que algunos manifestantes eran sometidos por los movilizados para sostener la protesta contra el presidente Rodrigo Paz. “Una señora de la zona me contó que ella estaba obligada a bloquear, que le pasaban listas”, denunció Justiniano, detallando además que desde los cerros se lastimaba con piedras a los transeúntes.

El titular de Defensa afirmó que estas protestas radicales, impulsadas desde el Chapare, buscan ser utilizadas como un escudo judicial por el expresidente Evo Morales. “No puede ser que Evo Morales use estas protestas como un escudo para evitar la justicia ante la que tiene que rendir su persona por hechos del pasado”, enfatizó de manera categórica.

Defendió el reglamento de estados de excepción aprobado en el Senado como una herramienta constitucional urgente para proteger el abastecimiento del país.

“No puede ser que haya personas con financiamiento oscuro que estén dejando sin comida, combustible y medicamentos”, concluyó Justiniano al ratificar que se aplicará la ley contra los violentos. Mientras tanto, los camiones con alimentos de Río Abajo vuelven a transitar libremente, devolviendo la paz a la región.

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