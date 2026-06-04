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Transportistas de Apolo anuncian huelga de hambre ante incumplimiento de acuerdos

Desde el transporte pesado de Apolo, anunciaron que la medida se tomará debido a la falta de abastecimiento de combustible y alimentos, que mantiene aislado al municipio de Apolo.

Juan Marcelo Gonzáles

03/06/2026 23:48

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Foto: Ronal Llojlla, Transporte pesado Apolo
La Paz

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El transporte pesado de Apolo, representado por Ronal Llojlla, anunció que iniciará una huelga de hambre como medida de presión ante la falta de respuestas del Gobierno y el incumplimiento de acuerdos para garantizar la provisión de combustible, alimentos y tránsito seguro.

“Estamos aislados nuevamente por los bloqueos. Nuestro transporte no puede operar, los pagos a bancos se acumulan y la población sufre por falta de insumos básicos”, explicó Llojlla durante la entrevista.

Piden abastecimiento

El dirigente detalló que, aunque se han establecido cuartos intermedios y rutas alternativas, la vía principal que conecta Apolo con La Paz y El Alto sigue siendo insuficiente para garantizar abastecimiento de diésel, gasolina y canasta familiar. La medida de presión se plantea como un sacrificio estratégico, evitando bloquear más carreteras y enfocándose en una acción que muestre la urgencia de soluciones al Gobierno.

“No vamos a perjudicar a nuestro departamento con bloqueos. Vamos a sacrificar nuestra alimentación para que el Gobierno cumpla con sus compromisos y nuestra gente no siga muriendo de hambre”, señaló el representante de los transportistas.

La huelga de hambre aún no ha iniciado formalmente, pero se anticipa que será convocada a principios de la semana siguiente en alguna institución del Estado, con invitar a la prensa para visibilizar la situación crítica que atraviesa Apolo y su sector transporte.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que ponga sus buenos oficios y dé una solución inmediata. La vida de nuestra población y de los trabajadores está en riesgo”, concluyó Llojlla.

El anuncio refleja la profunda preocupación de los transportistas y la necesidad de soluciones inmediatas ante la prolongada crisis de transporte, combustible y abastecimiento en el norte paceño, que afecta tanto a trabajadores como a familias de Apolo.

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