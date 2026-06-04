Dockweiler: "Kilo de pollo se vende a 28 Bs, incluso con ganancia"

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó este miércoles cómo se logró que el kilo de carne de pollo se venda a 28 bolivianos en la ciudad, manteniendo un margen de ganancia mínimo para los privados que participan en la logística de transporte y distribución.

Dockweiler detalló que el pollo fue adquirido en Santa Cruz a 14 bolivianos, y que la logística del traslado hasta La Paz, incluyendo el combustible del avión, operación del vuelo y distribución interna, sumó otros 14 bolivianos, llegando así al precio final de 28 Bs. por kilo.

“El financiamiento del transporte y la operación está a cargo del privado, quien compra los pollos al productor y realiza el traslado. El margen de ganancia es pequeño, solo unos dos o tres bolivianos por kilo, lo suficiente para cubrir costos y pagar al personal”, explicó el alcalde.

Dos vuelos iniciales

La autoridad municipal señaló que se han realizado dos vuelos iniciales con 7.000 kg cada uno, sumando 14.000 kg, y que se proyecta ampliar los vuelos a diario para intentar abastecer a los más de 1 millón de habitantes de La Paz

Dónde se distribuye

Los puntos de venta se distribuyen en subalcaldías y edificios municipales, con aproximadamente 900 pollos por subalcaldía, generando filas largas debido a la alta demanda, pero garantizando que los vecinos puedan acceder al alimento a precio accesible.

Se espera replicar con carne de res y huevo

Dockweiler añadió que la experiencia del puente aéreo demuestra que es posible coordinar productores, transporte y privados para llevar productos a la ciudad sin incrementar precios, y que la municipalidad continuará gestionando la llegada de pollo, carne y huevos mientras dure la crisis.

“Más allá de los inconvenientes iniciales, hemos logrado que las familias paceñas accedan al producto esencial a un precio justo, con logística eficiente y sin subvenciones del municipio”, concluyó César Dockweiler.

Mira la programación en Red Uno Play