Comando departamental junto a los deliverys realizan patrullaje en el Cordón Ecológico

La noche de este martes 2 de junio, alrededor de 100 efectivos policiales junto a los deliverys realizaron un patrullaje por la zona del Cordón Ecológico con el fin de realizar operativos en contra de la delincuencia que se registra en el lugar.

“Se han dispuestos 100 servidores públicos policiales que están distribuidos en cuatro cuadrantes y por el sector del Cordón Ecológico y con la finalidad de realizar un patrullaje y aprehender a los sujetos que están cometiendo delitos”, sostuvo comandante de la Policía Departamental de Santa Cruz, David Gómez.

Por su parte, los representantes de los deliverys indicaron que continuarán con los patrullajes para que la ciudadanía pueda descansar tranquila.

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