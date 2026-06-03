Edwin Fernández: "En 32 días de bloqueo se tiene una pérdida de Bs. 3.800 millones"

La economía boliviana enfrenta un escenario crítico debido a las protestas que paralizan las principales rutas del territorio nacional. Edwin Fernández, presidente de la micro y pequeña empresa en Bolivia, alertó que “lamentablemente, producto de los bloqueos se han ocasionado perjuicios severos que impiden a los productores comercializar sus mercancías”.

La cuantificación de los daños refleja una realidad devastadora tanto para el sector formal como para el informal. Al respecto, el dirigente detalló que “en 32 días de bloqueo se tiene una pérdida de 3.800 millones de bolivianos aproximadamente”.

Despidos masivos y migración interna

La falta de materias primas e insumos importados ha paralizado los talleres y las unidades productivas en la sede de Gobierno.

“Como microempresarios dependemos de insumos, como no están llegando a cada unidad productiva, lo que tiene que hacer el empleador es despedir”, argumentó Fernández tras precisar que un 40% de las microempresas ya ha despedido personal.

Esta asfixia comercial está provocando un éxodo empresarial desde el occidente hacia el oriente boliviano. El representante lamentó que sectores como la COB y los campesinos inciten esta fuga, señalando que “en el campo textil, el 70% estamos pensando en migrar a Santa Cruz” debido a las facilidades comerciales de esa región.

Representatividad y demandas al Gobierno

La dirigencia de las microempresas cuestionó duramente la legitimidad de las organizaciones matrices que sostienen las medidas de presión.

“La COB y los asalariados están entre un 10 y 14%, entonces, el 86% son emprendedores, empresarios, choferes y gremiales; la COB no nos representa”, sentenció el portavoz de las pequeñas industrias.

Finalmente, Fernández demandó al Órgano Ejecutivo la instalación de mesas de diálogo inclusivas y una cumbre tributaria para aliviar la presión fiscal sobre un sector que, en sus palabras, aporta el 25% del PIB. “De cada 10 empleos, 7 los genera la pequeña y mediana empresa”, concluyó, instando a las autoridades a no tratarlos bajo las mismas condiciones regulatorias que a las grandes empresas.

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