Más allá de las coronas y las pasarelas, Vanessa Kraljevic ha decidido apostar por un proyecto que nace desde el corazón. La Miss Bolivia Mundo estuvo presente en El Mañanero de Red Uno, donde compartió detalles de "Tupak Inti y la Isla del Sol", un libro infantil-juvenil que ya puede descargarse gratuitamente en formato digital.

La obra, inspirada en su profundo amor por Bolivia, busca acercar a los niños a la riqueza natural, cultural y ambiental que posee el país a través de una historia llena de aventura, aprendizaje y conciencia ecológica.

"Yo creo que uno de los privilegios más grandes que tuve fue estar rodeada de la naturaleza. Eso fue lo que me hizo ser empática con el mundo y darme cuenta de que los bolivianos tenemos un inmenso mundo", expresó emocionada.

UN LIBRO PARA ENSEÑAR A AMAR A BOLIVIA

Vanessa explicó que uno de sus principales objetivos es que los niños descubran y valoren desde temprana edad la biodiversidad que existe en el país.

"Es un libro infantil porque quiero que los niños se sientan muy orgullosos de la flora y fauna que tenemos en Bolivia. Es un libro muy didáctico para que ellos puedan aprender", afirmó.

La historia sigue a Tupak, un niño que emprende una increíble aventura a bordo de un cóndor gigante, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos del país mientras enfrenta desafíos relacionados con la conservación del medio ambiente.

UN MENSAJE DE ESPERANZA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Durante su relato, la autora destacó que la trama aborda problemáticas reales que afectan a la naturaleza y a los animales.

"Tupak vuela en un cóndor gigante y enfrenta problemas como la destrucción del hábitat natural de los animales. Lo que hace es luchar para salvar el medio ambiente", explicó.

La obra también presenta a diversas especies emblemáticas de Bolivia, entre ellas el bufeo o delfín rosado, uno de los animales más representativos y sorprendentes de la fauna nacional.

A través de la aventura, los lectores descubren la importancia de proteger los ecosistemas y valorar la extraordinaria biodiversidad que existe en el país.

UNA HISTORIA QUE YA EMOCIONA A LOS NIÑOS

Uno de los momentos más especiales de la entrevista ocurrió cuando una niña presente en el set tuvo la oportunidad de leer parte del libro.

Tras conocer algunos fragmentos de la historia, la pequeña confesó sentirse sorprendida e impresionada por el relato sobre el delfín rosado, reflejando precisamente el objetivo que Vanessa buscaba alcanzar: despertar la curiosidad, el aprendizaje y el amor por la naturaleza.

Con "Tupak Inti y la Isla del Sol", Vanessa Kraljevic demuestra que los sueños también pueden transformarse en herramientas para educar, inspirar y fortalecer el orgullo por Bolivia.

Su mensaje es claro: conocer la riqueza natural del país es el primer paso para protegerla y garantizar que las futuras generaciones sigan disfrutando de ese inmenso tesoro que habita en cada rincón del territorio nacional.

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