“Esto es una incitación a la conspiración”: Internacionalista advierte sobre inherencia extranjera

La reciente participación del activista argentino Sebastián Copello en el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) ha encendido las alarmas sobre una presunta intromisión internacional orientada a desestabilizar el orden constitucional. En dicho encuentro, donde se determinó continuar con el cerco a las ciudades para acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz, Copello se presentó falsamente como diputado electo de Jujuy, desatando severas críticas.

La analista internacionalista Roxana Forteza advirtió que este escenario representa una flagrante violación normativa, señalando que "la Constitución Política del Estado de Bolivia estipula en su artículo 119 que esto se considera inherencia, no está permitido". Ante la gravedad de los hechos, la experta enfatizó que esta intromisión no debe pasarse por alto, asegurando que "de manera penal, esto es una incitación a la conspiración".

Una estructura ideológica financiada desde el exterior

De acuerdo con Forteza, la presencia de operadores extranjeros responde a un mecanismo transnacional que busca exacerbar los ánimos de las masas locales mediante estrategias de desinformación muy bien estructuradas.

"Esto es con capital extranjero, esto es bien pagado, corre mucho dinero", afirmó la especialista, cuestionando cómo un maestro de primaria de la vecina nación puede costear actividades políticas de esta magnitud en plena crisis argentina.

De acuerdo a la analista, estos movimientos no son casuales, sino parte de una macro visión institucionalizada que se resiste a aceptar el fracaso de su modelo político en la región. "El Socialismo del Siglo XXI fue tapando la economía del narcotráfico", aseveró Forteza, vinculando directamente este fenómeno criminal con las cúpulas de izquierda en países como Venezuela, Colombia, Brasil y México.

Impacto en las calles y la pasividad de la justicia

Además, indicó que mientras el conflicto avanza, la población civil comienza a manifestar su rechazo debido al severo estrangulamiento económico que provocan las medidas de presión sindicales.

"En las calles ya hay repudio a esta situación de bloqueo a la economía boliviana", explicó la internacionalista, demandando que la Fiscalía actúe de oficio contra los promotores extranjeros y proceda a su expulsión inmediata.

Finalmente, la analista evaluó la postura del actual órgano ejecutivo frente a la retórica confrontacional que caracterizó a las administraciones del pasado inmediato. "El presidente Rodrigo Paz se cuida mucho en lo que dice, no es la verborragia a la que estamos acostumbrados", concluyó Forteza, comparando los discurso de Paz con el expresidente Evo Morales.

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