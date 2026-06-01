Se instala el diálogo entre autoridades y sectores en Cuatro Cañadas

Un contingente de la Policía Boliviana custodia las instalaciones de Emapa en Cuatro Cañadas (Santa Cruz), donde ya se encuentran autoridades nacionales, departamentales, secretarios municipales de San Julián además de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras). Al respecto, el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, manifestó la urgencia de la cita señalando: “Estamos preocupados y agotando todas las instancias”.

Alerta por desabastecimiento y choques civiles

La autoridad edil advirtió sobre la desesperación de la población debido a la escasez de alimentos básicos en los mercados locales.

“Ya hemos contenido a la sociedad civil, barrios y comerciantes que se quejan que no hay papa, cebolla; quieren organizarse para ir a desbloquear, estamos conteniéndolos”, reveló Vaca para evidenciar la gravedad de la situación.

Al punto de reunión también arribaron los representantes de las federaciones sociales que sostienen el bloqueo en la comunidad de Madrecita. Sin embargo, se evidenció que la Federación de Interculturales no asistió al diálogo convocado por las autoridades.

Expectativa por una solución final

Los actores sociales y locales coinciden en que este encuentro es decisivo. “Esperamos que esta noche sea definitiva”, concluyó el alcalde Vaca.

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