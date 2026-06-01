El 90% del transporte interciudad está paralizado por falta de combustible

La escasez de carburantes ha dejado al 90% de las unidades de transporte interciudad paralizadas en La Paz y El Alto, afectando la movilidad y generando largas filas en las estaciones de servicio. Solo el 10% restante de los vehículos opera de manera esporádica, mientras que la mayoría de los conductores permanece a la espera de combustible.

“El sector pide normalizar el abastecimiento de carburante para restablecer el servicio con regularidad. Ante todo, debemos pensar en el pueblo, y tanto el Gobierno como la COP deben actuar; lamentablemente no hay solución tras 32 días de bloqueos”, indicaron representantes de los transportistas.

El Alto

En la ciudad del Alto, la situación es similar, con el 90% de los conductores detenidos y algunos realizando operaciones esporádicas debido a los bloqueos en los surtidores. La falta de combustible ha magnificado la inactividad del transporte y afectado directamente el tránsito, la economía y el abastecimiento de bienes esenciales en ambas ciudades.

“Los transportistas estamos preocupados porque la paralización afecta la vida diaria de la población y no se vislumbra una solución inmediata”, agregó un vocero del sector.

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