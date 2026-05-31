Abogado de la Federación Túpac Katari pide liberación de sus afiliados

Equipo jurídico y ejecutivos de la Federación de Campesinos Tupac Katari presentaron un informe jurídico sobre los afectados durante los recientes conflictos sociales. La sesión tuvo como objetivo evaluar las violaciones de derechos y determinar las acciones legales a seguir.

“El informe jurídico que se ha hecho conocer muestra que varios hermanos campesinos han visto vulnerados sus derechos”, indicó uno de los abogados presentes.

Deben ser liberados para el diálogo

El equipo jurídico señaló que muchas personas han sido detenidas o golpeadas, aunque no todos los casos pudieron ser documentados debido a que algunos afectados ya fueron liberados y no contaban con certificados médicos al momento.

“Más de 10 personas permanecen afectadas en el penal de San Pedro; es necesario su liberación para que cualquier diálogo pueda desarrollarse”, agregó el abogado.

Diálogo pendiente

Sobre la posibilidad de participar en mesas de diálogo con el Gobierno, el comité ejecutivo informó que aún no se ha definido la postura, ya que los temas legales y la liberación de los detenidos son prioritarios.

“El comité ejecutivo todavía está analizando si van a dialogar o no; primero debemos atender los temas legales y la situación de los compañeros”, explicó el representante del equipo jurídico.

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