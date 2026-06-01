Gobierno inicia reparto de 6 toneladas de ayuda humanitaria en El Alto

El Gobierno nacional, a través del Despacho de Gestión Social y a cargo de la primera dama, María Elena Urquidi, comenzó la distribución de 6 toneladas de ayuda humanitaria para las familias más afectadas por los bloqueos y el desabastecimiento en la ciudad de La Paz.

“Cada bolsa entregada lleva consigo el esfuerzo, la generosidad y el cariño de miles de bolivianos que decidieron tender una mano en tiempos difíciles”, indica el post de Gestión Social

Acción directa

La acción se realiza con la convicción de llegar de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan, garantizando que los recursos alcancen a la población afectada sin intermediarios.

Las imágenes difundidas por el Gobierno muestran a las familias recibiendo alimentos y productos esenciales, destacando que la iniciativa no solo representa un reparto material, sino también el apoyo solidario de todo el país.

“Cuando la solidaridad se pone en marcha, la esperanza encuentra camino. afirmaron desde el Despacho de Gestión Social.

La entrega forma parte de un plan más amplio de asistencia humanitaria que continuará durante los próximos días, priorizando a las zonas con mayor afectación por los cortes de rutas y la escasez de insumos básicos.

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