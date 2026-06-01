Falta de combustible afecta la recolección de basura en La Paz

LPL informa que continuará trabajando dentro de sus posibilidades y solicita a la población no sacar residuos si los contenedores están llenos.
01/06/2026 17:12
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En el día 32 de protestas en el departamento de La Paz la empresa, La Paz Limpia encargada de la recolección de basura, informó que el servicio sigue afectado debido a la falta de combustible, lo que genera retrasos en la recolección en diferentes zonas de la ciudad.
Pedido a la población
La empresa reiteró el pedido a la ciudadanía y a los comercios de no sacar la basura a la calle ni al contenedor si este se encuentra lleno, con el objetivo de evitar acumulaciones que puedan afectar la salubridad y la circulación.
“Continuamos trabajando y realizando nuestro mayor esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Una vez solucionado este conflicto, redoblaremos esfuerzos para cumplir con el servicio y mantener la ciudad limpia con el apoyo de todos”, señala el comunicado.
LPL agradeció a la población por la colaboración y comprensión ante estos imprevistos, asegurando que, tan pronto se normalice el abastecimiento de combustible, la recolección se retomará de manera regular.
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