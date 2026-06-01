Falta de combustible afecta la recolección de basura en La Paz

En el día 32 de protestas en el departamento de La Paz la empresa, La Paz Limpia encargada de la recolección de basura, informó que el servicio sigue afectado debido a la falta de combustible, lo que genera retrasos en la recolección en diferentes zonas de la ciudad.

Pedido a la población

La empresa reiteró el pedido a la ciudadanía y a los comercios de no sacar la basura a la calle ni al contenedor si este se encuentra lleno, con el objetivo de evitar acumulaciones que puedan afectar la salubridad y la circulación.

“Continuamos trabajando y realizando nuestro mayor esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Una vez solucionado este conflicto, redoblaremos esfuerzos para cumplir con el servicio y mantener la ciudad limpia con el apoyo de todos”, señala el comunicado.

LPL agradeció a la población por la colaboración y comprensión ante estos imprevistos, asegurando que, tan pronto se normalice el abastecimiento de combustible, la recolección se retomará de manera regular.

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