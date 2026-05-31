Mario Argollo reaparece tras anulación de su orden de aprehensión y participa en ampliado de la COB

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, quien estaba en la clandestinidad, se integró al ampliado de emergencia para analizar la posibilidad de asistir al diálogo con el Gobierno tras 31 días de protestas y bloqueos.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció públicamente este domingo tras la anulación de la orden de aprehensión que pesaba en su contra. El dirigente, que se encontraba en la clandestinidad, participa en el Ampliado Nacional de Emergencia de la COB, desarrollado en la ciudad de La Paz.

El ampliado reúne a delegados de distintas provincias y federaciones, y entre los temas principales que se abordarán está la posibilidad de que la COB participe en las mesas de diálogo con el Gobierno, en un contexto marcado por 31 días consecutivos de protestas y bloqueos en la sede de gobierno.

Ampliado define si asisten al diálogo

El encuentro de hoy será clave para definir la postura del sindicato frente a la negociación con el Gobierno y evaluar las acciones de presión que continuarán en caso de no alcanzar acuerdos, mientras los sectores movilizados mantienen las rutas bloqueadas.

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