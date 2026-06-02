Fallece paciente con cáncer por bloqueos en carretera Oruro - La Paz

Una mujer de 24 años que padecía coriocarcinoma, un tipo de cáncer de ovario en estado avanzado, falleció en la ciudad de Oruro luego de que no pudiera ser trasladada a La Paz para continuar su tratamiento de radioterapia, debido a los bloqueos en las carreteras, informó la médica del hospital oncológico, Pamela Aramayo.

“El traslado estaba programado para el 8 de mayo mediante ambulancias; sin embargo, no pudo concretarse debido a las restricciones en las vías, por lo que la paciente permaneció internada hasta su fallecimiento”, explicó Aramayo, advirtiendo sobre la gravedad de retrasar la atención de pacientes oncológicos.

Retraso a tratamiento

Según el canal estatal, la especialista señaló que el retraso en los tratamientos oncológicos puede conducir a la progresión irreversible de la enfermedad, y lamentó que esta sea la quinta víctima registrada por los bloqueos en la región.

“Lamentablemente, tenemos que informar sobre el deceso de esta paciente como resultado de estos bloqueos. El retraso de un paciente oncológico es sentenciarlo a la progresión irreversible de su enfermedad”, afirmó Aramayo.

Requieren tratamiento

Además, alertó que otros 12 pacientes oncológicos requieren traslado hacia La Paz y Sucre, y que ocho más esperan radioterapia, mientras que la escasez de medicamentos agrava la situación.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro señaló que los bloqueos afectan directamente la atención médica especializada y reiteraron la importancia de respetar los corredores humanitarios.

“Se hace un llamado humanitario a los bloqueadores para que permitan el paso de ambulancias y pacientes, siquiera en casos oncológicos. El derecho a la salud es un derecho humano”, concluyó Aramayo.



Fuente: ABI.

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