Gobernador y vicegobernadora viajan a Cuatro Cañadas para dialogar y frenar bloqueos

El gobernador Juan Pablo Velasco y la vicegobernadora Paola Aguirre llegaron esta tarde a Cuatro Cañadas con el objetivo de atender las demandas y asegurar el levantamiento de los bloqueos que obstaculizan el libre tránsito para la población. Las autoridades enfatizan en que buscan traer resultados concretos, aclarando de forma tajante que las exigencias de renuncia no serán consideradas en la mesa de negociación.

Diecinueve días de asfixia vial

Este encuentro clave, convocado para las 19:00 horas, contará también con la participación de varios ministros del Gobierno nacional. La mesa de diálogo busca desactivar el severo bloqueo que los sectores movilizados mantienen en el municipio de San Julián desde hace 19 días.

La extrema medida de presión en San Julián se inserta en un complejo panorama de protestas que este lunes cumplen más de un mes en diversos puntos del país. Esta situación mantiene paralizado el transporte de pasajeros, afectando de manera crítica el traslado de carga y productos esenciales para el mercado interno y la exportación.

La búsqueda de acuerdos

Los representantes gubernamentales y departamentales indicaron que asistirán a la cita con la expectativa de acercar posiciones rezagadas y consolidar acuerdos definitivos. El restablecimiento de la circulación en esta ruta estratégica del departamento de Santa Cruz se mantiene como la prioridad de la jornada.

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